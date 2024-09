Operação conjunta prende policial militar investigado por homicídio em Nova Iguaçu

Com os dois foi apreendido um fuzil, munições e embalagens com um pó branco que parece ser cocaína - Foto: Divulgação

Com os dois foi apreendido um fuzil, munições e embalagens com um pó branco que parece ser cocaína - Foto: Divulgação

O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), prenderam um policial militar da ativa e sua companheira, nesta terça-feira (10/09). Eles são investigados em Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do GAECO/MPRJ, que apura o homicídio de Claudio Roberto Santos Silva, ocorrido em fevereiro de 2023, em Nova Iguaçu. A ação conta com o apoio da Corregedoria Geral da Polícia Militar.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no 24º Batalhão de Polícia Militar, em Queimados, e no endereço do casal, em Nova Iguaçu. Com os dois foi apreendido um fuzil, munições e embalagens com um pó branco que parece ser cocaína. Ambos foram presos temporariamente para a continuidade das investigações. O PIC aponta a autoria e participação do casal no crime de homicídio qualificado e fraude processual majorada.

Leia também:

Governo do Rio anuncia plano especial de segurança para o Rock in Rio

Homem é preso por agredir e ameaçar a própria mãe em Itaboraí



A pedido do GAECO/MPRJ, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu deferiu o afastamento cautelar do cargo do policial militar investigado, bem como a suspensão da posse e porte de arma de fogo. A ação também contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).



De acordo com o GAECO/MPRJ e a DHBF/PCERJ, imagens de câmeras de segurança mostram que o crime ocorreu após uma colisão entre a moto da vítima e o carro — um Jeep — dos investigados. Após a batida, o casal perseguiu Claudio Roberto, emparelhou o veículo com a moto e, após uma breve discussão, um dos ocupantes do carro atirou nas costas da vítima, que caiu ao chão já sem vida.