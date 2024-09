Criminosos de Itaboraí são alvos de operação contra tráfico interestadual e lavagem de dinheiro

Nesta terça-feira (10), a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) cumprem sete mandatos de busca e apreensão em Vila da Penha, Cordovil e Parada de Lucas, na Zona Norte, em Itaboraí, na Região Metropolitana, e no município de Lima Duarte, em Minas Gerais. A operação visa integrantes de quadrilha de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

As investigações começaram em 2021, quando um helicóptero que transportava 164kg de cocaína caiu em Paraguaçu Paulista, município de São Paulo, no dia 20 de maio, e da apreensão de 50 kg da mesma droga no dia 29 de julho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As ações estavam ligadas ao mesmo grupo criminoso.

Segundo a denúncia do Ministério Público, a organização fornecia e abastecia entorpecentes na Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, dominada pelo Terceiro Comando Puro(TCP). Nos últimos anos, a quadrilha movimentou mais de R$9 milhões e lavou o dinheiro por meio da compra de uma fazenda em Minas Gerais e de empresas falsas.



Ao todo, foram 10 pessoas denunciadas. Também aconteceu o bloqueio de mais de 7,4 milhões das contas de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema e a suspensão da autorização de um dos denunciados para pilotar um helicóptero.