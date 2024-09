Motorista que causou acidente fatal no Túnel Charitas-Cafubá é preso após fugir do local

A polícia prendeu o homem que causou o acidente de trânsito que resultou em uma vítima fatal, na noite da última segunda-feira, no Túnel Charitas-Cafubá, em Niterói.

De acordo com informações, o Audi A5, conduzido por Leonardo Pestava Sales, estava em alta velocidade quando colidiu frontalmente com um Honda Fit. Após a colisão inicial, o Audi A5 atingiu o Gol, dirigido por Sidinei Correa da Silva, que capotou várias vezes dentro do túnel. Sidinei, de 59 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.







Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Leonardo fugiu do local do acidente, mas foi localizado por policiais militares a cerca de um quilômetro de distância. Ele apresentava sinais de desorientação e fala desconexa. O condutor do Audi foi preso e se recusou a fazer o exame de alcoolemia. Leonardo foi autuado por homicídio na 76ªDP (Centro).Outras duas pessoas envolvidas no acidente não precisaram de atendimento médico. O corpo de Sidinei está no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do acidente.





Divulgação