Deolane Bezerra pode ter descumprido medida cautelar após deixar a prisão

A influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, deixou a Colônia Penal Feminina de Recife na última segunda-feira (9), após conseguir um habeas corpus, mas logo teria descumprindo duas das condições impostas pela prisão domiciliar. Recebida por fãs ansiosos, Deolane saiu do local sob a obrigação de cumprir algumas medidas determinadas pela Justiça para manter o benefício da prisão domiciliar.



Entre as exigências, estavam o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com outros investigados pela Operação Integration, a permanência em casa, incluindo fins de semana e feriados, e a restrição de manifestações nas redes sociais, imprensa ou outros veículos de comunicação.



Leia também:

Operação conjunta prende policial militar investigado por homicídio em Nova Iguaçu

Turista que ficou em estado grave após sofrer lesão na cabeça durante passeio de barco em Arraial do Cabo deixa hospital com destino a Portugal



No entanto, antes mesmo de entrar no carro ao sair da Colônia Penal, Deolane descumpriu uma das regras ao conceder entrevista a repórteres que a aguardavam. Durante a entrevista, a advogada afirmou que sua prisão foi arbitrária e alegou ser vítima de censura. “Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. Não posso falar sobre o processo. Eu fui silenciada”, declarou.



Além da entrevista, Deolane infringiu outra medida ao se manifestar nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma foto onde aparece bem arrumada, com a boca coberta por uma fita, na qual estava desenhada a letra "X". Na legenda, escreveu "Carta aberta...", o que seus fãs interpretaram como um protesto silencioso contra a proibição de se expressar nas plataformas digitais.