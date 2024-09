Traficantes atiram nas mãos de homem que brigou com a mulher no Capote

Traficantes do Capote, em São Gonçalo, atiraram nas duas mãos de um homem após uma briga entre ele e sua companheira, no fim da tarde desta segunda-feira (09).

Segundo informações da Polícia Militar, colhidas com o baleado, ele teve uma discussão com a mulher que, pouco depois, saiu de casa e foi até o ponto de venda de drogas da região. Mais tarde, ela retornou com alguns integrantes do tráfico de drogas, que o espancaram e atiraram contra suas mãos.

O homem foi socorrido por pessoas que passavam pela região e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com informações da PM, o estado de saúde dele é estável. Ele segue internado, sob observação.

O caso foi registrado na delegacia, que vai iniciar as investigações.