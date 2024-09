Homem é preso por agredir e ameaçar a própria mãe em Itaboraí

A vítima havia denunciado o filho em dezembro do ano passado - Foto: Reprodução/Vídeo

A vítima havia denunciado o filho em dezembro do ano passado - Foto: Reprodução/Vídeo

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, na última segunda-feira (9), um homem de 48 anos acusado de agredir e ameaçar a própria mãe, no bairro Venda das Pedras, em Itaboraí. Segundo informações da Polícia Civil, o acusado tinha um mandado de prisão em aberto com base na Lei Maria da Penha.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima havia denunciado o filho em dezembro do ano passado, relatando agressões e ofensas morais constantes. Em razão disso, foi solicitada com urgência uma medida protetiva em nome da vítima.



Apesar da medida protetiva, o homem continuou a ameaçar a mãe. Ele descumpriu a ordem judicial ao retornar à residência da vítima, chegando a arrombar um cadeado para invadir o local. Segundo a vítima, o acusado teria dito: “Vou voltar aqui quantas vezes eu quiser, e pode chamar a polícia.”

O homem foi levado à Deam de São Gonçalo, onde permanece preso à disposição da Justiça.