Mulher é morta por estrangulamento no Centro do Rio

No último sábado (7), uma mulher foi morta por estrangulamento em um hotel no Centro do Rio de Janeiro. O principal suspeito do crime é Tiago Ribeiro do Espírito Santo, que foi preso em flagrante pouco depois da morte da vítima. Tiago, desorientado, procurou a 4ª DP (Presidente Vargas), confessando ter asfixiado Rosecreia Ribeiro Crissiullo e alegando ter sido extorquido por ela.



De acordo com o depoimento dos funcionários do hotel, o acusado e a vítima chegaram juntos ao estabelecimento e se dirigiram para um quarto. Após algum tempo, Tiago, visivelmente nervoso, foi até a recepção e pediu uma dose de conhaque. Em seguida, ele abordou um dos funcionários e exigiu a quantia de R$300. Depois de receber o dinheiro, Tiago deixou o hotel e se dirigiu à delegacia.

Através de uma troca de informações entre a 4ª DP, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e a Polícia Militar, os policiais conseguiram identificar Tiago como o principal suspeito do crime.