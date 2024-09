Parentes de jovem morto em abordagem policial em SG pedem justiça em Passeata da Paz

Dezenas de amigos e familiares do jovem Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, morto no último dia 20 de agosto após, ser baleado em abordagem da Polícia Militar, se reuniram neste domingo (09) para uma Passeata da Paz em Nova Cidade, São Gonçalo. A manifestação cobra por justiça e por uma resposta do Estado sobre o caso. Segundo os familiares, três semanas após o crime, nem Polícia Civil nem Militar procuraram a família para dar atualizações sobre o episódio.

"O nosso objetivo é mostrar que a gente não vai se calar, que a gente não vai desistir, que a gente quer que a justiça seja feita e que o Estado responda. O que aconteceu ali foi uma covardia e a gente não vai deixar que fique impune, por isso mesmo", destacou Flávia Garcia, de 40 anos, tia do jovem. Empresário, Rhuan foi baleado por um disparo de agentes do 7º BPM (São Gonçalo) que patrulhavam a rodovia, segundo testemunhas. A corporação alegou que o disparo veio de uma troca de tiros em uma comunidade próxima ao local.

Relembre o caso:



➢ Jovem é baleado pela polícia em São Gonçalo

➢ Morre jovem baleado durante abordagem policial em São Gonçalo

➢ Jovem morto por disparo em ação da PM em SG é sepultado

Rhuan estava voltando da festa de aniversário da mãe e ia para o Boaçu. Ele estava junto do primo no carro e era acompanhado por duas amigas que vinham de moto. De acordo com a família, o jovem errou a entrada na rodovia e, ao fazer uma manobra para voltar, foi atingido por policiais que estavam em uma viatura estacionada no local. Segundo os amigos que estavam com Rhua, o carro da Polícia estava apagado e não emitiu uma ordem clara de parada antes do disparo.



"O gente quer é uma posição, um posicionamento do Estado para a família, porque nós nos sentimos abandonados de tudo que a gente passou. É a mesma história que acontece toda vez. É claro que a Polícia não mata só inocentes, mas existe muito isso de os agentes saírem atirando a esmo, agindo com truculência.É um despreparo total", completa a tia.





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A Polícia Militar instaurou um inquérito para apurar o caso, mas, até o momento, ainda não atualizou a família sobre as investigações nem informou se as câmeras corporais usadas pelos agentes envolvidos no episódio já foram entregues para apuração.



"As câmeras deles podem ser muito importantes para entender. A gente espera que isso ajude a avançar e que a Justiça seja feita, porque a família está destruída. Estamos dilacerados, com raiva; ninguém nunca imaginou que algo assim fosse acontecer. O Rhuan sempre foi um menino do bem, tranquilo, muito trabalhador. Ele era certinho e sempre brincalhão. Eu jamais estaria levantando qualquer bandeira se eu não tivesse certeza de quem era o Rhuan e de que foi uma covardia", concluiu Flávia.

Procurada, a Polícia Militar informou apenas que "o comando do 7º BPM (São Gonçalo) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato". Já a Polícia Civil disse que segue investigando o caso e que o inquérito ainda não foi concluído.

1/2 | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

2/2 | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal