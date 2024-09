Samu é chamado para atendimento e encontra corpo de idosa em estado de decomposição

O corpo de uma idosa foi encontrado em avançado estado de decomposição, trancado em um quarto, por funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo as análises preliminares, Maria Auxiliadora de Andrade Santos, de 75 anos, estava morta há aproximadamente seis meses. A descoberta foi feita após o chamado de sua própria filha, que acionou o Samu.



Leia também:

Ex-dirigente de futebol é acusado de manipular resultados e subornar árbitros

Expo Kids Fest: A Maior Feira de Festas Infantis chega a São Gonçalo nos dias 14 e 15 de Setembro!



Na noite do último sábado (7), os socorristas foram chamados à Rua Galvani, na Vila da Penha, por uma mulher que se queixava de fortes dores no peito. Ao chegarem ao local, encontraram a solicitante deitada no sofá. Após receber atendimento, a equipe constatou que ela estava bem de saúde. No entanto, os socorristas começaram a sentir um odor muito forte no ambiente. Questionada, a dona de casa tentou despistá-los, mas um dos profissionais decidiu arrombar a porta de um dos cômodos, onde localizaram o cadáver.



O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte. A filha, que havia chamado o Samu, já prestou depoimento na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e foi liberada.