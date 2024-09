Ex-dirigente de futebol é acusado de manipular resultados e subornar árbitros

Após as denúncias apresentadas, o caso virou inquérito no Tribunal de Justiça Desportiva(TJD-RJ) - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Após as denúncias apresentadas, o caso virou inquérito no Tribunal de Justiça Desportiva(TJD-RJ) - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Um áudio de 24 minutos, supostamente de um ex-dirigente do Goytacaz, time do Norte Fluminense atualmente fora das competições, revela confissões sobre manipulação de resultados e suborno de árbitros para assegurar o título da equipe na terceira divisão do futebol carioca em 2017. As declarações são atribuídas a Rodolfo Laterça, policial penal e ex-subsecretário de Administração Penitenciária durante o governo de Luiz Fernando Pezão. As informações são do portal ICL Notícias.

Na gravação, ele ainda faz comentários em tom de deboche sobre o caso. “Em 2017 subornamos muita arbitragem. Como é fácil se corromper arbitragem”, pontuou. Laterça foi presidente do conselho deliberativo do Goytacaz e, embora não tivesse cargo na diretoria em 2017, era considerado um nome próximo do grupo que comandava o clube na ocasião. A manipulação de resultados teria acontecido durante a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca – equivalente à segunda divisão à época – em 2017, quando o Goytacaz se sagrou campeão. Com a conquista, o time disputou uma seletiva para jogar a Série A do Carioca, mas não conseguiu e bateu na trave.

Diante do possível escândalo, a diretoria do clube denunciou o caso à Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro). Por conta disso, o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar o caso. Também foram notificadas as polícias Civil e Federal, além do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e o MPF (Ministério Público Federal).



"Torcedor não entende, e não basta os vinte reais do ingresso, basta muito mais. Vinte mais vinte de uma coletividade pra ver quem que entra no jogo, se é o apito que é melhor, ou se é um bandeira ou dois bandeiras. Eles não tem noção, entendeu? Que a gente consegue essa informação. Irmão quem vem pra cá? Quem tá vindo? É bom? É. A gente tem isso, né? Então fizemos muito isso em 2017.", disse Rodolfo no áudio.

No áudio, o ex-dirigente afirma que era um dos financiadores do clube na época. Ele chega a dizer que injetou mais de R$ 100 mil para bancar contas do clube, mas os recursos não constam na contabilidade oficial do Goytacaz.

Em nota, o time de Campos disse ter denunciado o áudio às autoridades para preservar o clube. “A atual diretoria do Goytacaz, que assumiu o clube em 14 de junho deste ano, ao tomar ciência do áudio, em que o autor ataca e denuncia diversas pessoas e instituições, agiu como forma de proteger o clube e deixar as portas abertas para qualquer tipo de esclarecimento. Nossa preocupação é pela preservação e manutenção do clube, que vive seu pior momento nos seus 112 anos. E, se não fosse a ação dos torcedores com o Movimento Resistência Alvianil, não existiria mais”, afirmou as autoridades do clube.

Inquérito sobre o caso

Após as denúncias apresentadas, o caso virou inquérito no Tribunal de Justiça Desportiva(TJD-RJ), tendo como relator o auditor Rodrigo Octavio Pinto Borges.

No dia 28 de agosto, o relator pediu a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito por mais 15 dias. Ele também intimou Laterça e integrantes da atual diretoria do Goytacaz a depor. Os depoimentos originalmente foram marcados para a última segunda-feira (2), mas tiveram que ser adiados por problemas na citação do ex-subsecretário. Até o momento, não há nova data para as oitivas.

Em outra parte da gravação, Laterça insinua que o presidente da Ferj, Rubens Lopes, teria se comprometido a ajudar o time a subir da terceira para a segunda divisão do Carioca em 2023.

"Essa licença foi mais um protesto contra essa esse Rubens Lopes do que outra coisa, entendeu? Porque esse cara não nos atendeu. Ele negou por oito vezes agendar o horário com o nosso presidente Humberto”, disse o dirigente, antes de continuar o raciocínio. Vocês não tem noção de como é manipulado o futebol, e ainda vem falar que estão aí punindo clube. Puniram o sub-20 do Belford Roxo e outro clube aí, por manipulação comprovada da empresa tal. Porra, manipulação está lá na arbitragem, pô. Quando tem manipulação, tem um árbitro na jogada. Fora isso, quando não tem a manipulação para subir o Duque de Caxias, porque o Goytacaz ia ganhar.", revelou.

Por meio de uma nota, o presidente limitou-se ao dizer que a Ferj já tomou as medidas judiciais cabíveis sobre o ocorrido.