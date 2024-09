Expo Kids Fest: A Maior Feira de Festas Infantis chega a São Gonçalo nos dias 14 e 15 de Setembro!

Nos dias 14 e 15 de setembro, São Gonçalo será palco da 2ª edição da Expo Kids Fest, considerada a maior feira de festas infantis da região. O evento acontecerá no Clube Mauá, das 14h às 21h, com entrada gratuita, oferecendo uma programação imperdível para toda a família.

Com o objetivo de proporcionar momentos de diversão e apresentar as melhores oportunidades do mercado de festas infantis, a Expo Kids Fest contará com diversos shows ao vivo, brinquedos infláveis e uma variedade de atrações para entreter as crianças durante todo o dia.

Além das atrações infantis, a feira se destaca como o lugar ideal para quem deseja planejar a festa dos sonhos para seus filhos. Os principais empreendedores de festas da cidade estarão reunidos, oferecendo pacotes especiais e uma infinidade de opções em decoração, animação, buffets e muito mais. A Expo Kids Fest é a oportunidade perfeita para conhecer o que há de mais inovador no setor e fechar contratos com os melhores fornecedores da região.



Venha com a família curtir esse grande evento, onde a magia e a diversão estão garantidas. O Clube Mauá espera por você com uma programação repleta de atrações inesquecíveis para as crianças e oportunidades imperdíveis para quem planeja festas. Não perca!