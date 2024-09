Polícia Civil prende candidato que realizou disparos de arma de fogo durante ato político em Nova Iguaçu

No último sábado(07), Policiais Civis da 58ª DP prenderam em flagrante, no município de Nova Iguaçu, Marcelo Lajes(União), candidato a vereador que realizou disparos com arma de fogo durante ato político de outro candidato. O político, que já foi vereador por dois mandatos, foi localizado e capturado após trabalho de inteligência dos agentes da unidade.

As investigações começaram a partir de relatos de que um homem, policial militar reformado que concorre mais uma vez a uma vaga na câmara de vereadores de Nova Iguaçu, teria sacado uma arma e feito disparos no bairro do Ambaí. O político foi acusado de ter atirado em uma carreata do também candidato Baixinho da Van(PL).

De maneira imediata, as equipes saíram em patrulha para localizar o autor. As autoridades compareceram a diversos endereços relacionados ao candidato, até finalmente encontrá-lo. Ele foi encaminhado à delegacia da Posse, onde foi autuado em flagrante. O candidato pagou fiança de R$ 1,5 mil e foi liberado.