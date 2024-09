Família busca por adolescente de 12 anos desaparecida em São Gonçalo

Família pede que pessoas com informações sobre o paradeiro entrem em contato através do telefone (21) 99547-0879 - Foto: Arquivo Pessoal

Família pede que pessoas com informações sobre o paradeiro entrem em contato através do telefone (21) 99547-0879 - Foto: Arquivo Pessoal

Uma família do bairro Mundel, em São Gonçalo, busca por informações que ajudem a localizar Maria Fernanda Azevedo, de 12 anos, que desapareceu após sair de casa na última sexta-feira (06). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Maria mora com a avó, a mãe e o irmão mais novo, de 7 anos. Morgana Azevedo, de 49 anos, avó da menina, contou que ela e a mãe da adolescenete estavam trabalhando no momento em que a menina saiu de casa. Maria estuda na mesma rua de casa e costuma ficar com o irmão antes de ir para a escola.

"A gente acredita que ela tenha aproveitado esse meio tempo para sair de casa. O irmão ouviu ela falar que ia pedir um 'uber' com uma amiga. A gente já procurou essa amiga, mas ela disse que não sabe para onde minha neta foi. Já tentamos contato de todas as amigas, todos os conhecidos, mas ninguém sabe de nada, ninguém a viu. A gente não sabe nem com qual roupa ela saiu. Ela tem 1,60m, pesa 57 kg, e estava com o cabelo pranchado no dia anterior", explica a avó.

A jovem levou um aparelho celular, algumas roupas, todos os documentos e uma mochila, segundo a família. O telefone dela consta como desligado nas tentativas de contato. A avó conta que Maria Fernanda já tinha dito que iria "fugir de casa" em outras ocasiões quando estava chateada com a família, mas que elas não tinham tido nenhum desentendimento específico na última semana.

"Ela sempre falava que ia fugir, quando não queria cumprir alguma regra ou não obedecer. Infelizmente eu e a mãe dela precisamos trabalhar, então não conseguimos estar sempre com ela. Ela nunca ficou tanto tempo fora de casa assim sem contato", desabafa Morgana.



O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara) e encaminhado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da DHNSG. A família pede que pessoas com informações sobre o paradeiro de Maria Fernanda entrem em contato através do telefone (21) 99547-0879.