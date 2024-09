Homem acusado de matar garota de programa é preso no Rio

Um homem acusado de matar uma garota de programa foi preso em flagrante neste sábado (07), no Centro do Rio. Cliente da vítima, ele confessou ter enforcado a mulher durante uma discussão, segundo os agentes da Polícia Civil. O valor cobrado pelo serviço teria sido o motivo do desentendimento.

O crime aconteceu em um hotel na Rua Barão de São Félix. Funcionários afirmaram ter escutado a confusão. Após cometer o crime, o suspeito fugiu do estabelecimento e, segundo a Polícia, foi parar na 4ª DP (Praça da República). ele teria chegado na Delegacia com sinais de desorientação, contando ter matado uma mulher.

A unidade acionou a Polícia Militar e uma equipe do 5º BPM (Centro) foi enviada ao local do crime, onde encontraram a mulher morta. O local foi isolado para perícia e o suspeito foi preso em flagrante por feminicídio. O caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que vai investigar.