Acusados de assaltos em série são presos em Niterói

Três criminosos apontados pela polícia como autores de uma série de roubos em Niterói, foram presos por policiais do 12BPM (Niterói) na Rua Carlos Gomes, no Largo das Barradas, nas proximidades da Leroy Merlin, nesta madrugada (7). Todos eles já tinham anotações criminais.

Após a realização de um monitoramento juntamente de uma equipe do Grupamento de Ações Táticas do Batalhão de Niterói, o trio foi visto rendendo um motorista que estava entrando em seu veiculo BYD Song Plus, Branco. Eles foram abordados e presos em flagrante.

Com os acusados, foram encontrados uma pistola, a réplica de uma pistola. Um carro roubado também foi recuperado. Os três meliantes já tinham anotações por tráfico de drogas, um deles já tinha passagem por homicídio e outro por lesão corporal.

A vítima e os acusados foram conduzidos para a 76ªDP (Niterói) para registro e autuação em flagrante.