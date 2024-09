Baleia-franca e grupo de golfinhos são vistos em praia do Rio de Janeiro

Na tarde da última quarta-feira(04/09), um grupo de mais de trinta golfinhos e duas baleias-franca foram vistos na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro. O show chamou atenção da equipe de monitoramento do Instituto Ambiental do Ambiente (Inea), que realizava uma atividade de rotina com drone na região e registrou o momento.

De acordo com o especialista Leonardo Flach, as baleias-franca estão no Rio aproveitando para descansar antes de voltarem para casa. O litoral carioca não faz parte da rota dessa espécie, já que elas são vistas com maior frequência em Santa Catarina, região sul do país. Elas costumam visitar o Brasil apenas para se reproduzirem.





Baleia estava acompanhada do seu filhote Divulgação

O registro mostrou a presença da baleia-franca acompanhada pelo seu filhotinho. Ambos estavam relaxando a apenas 4Km de distância dos golfinhos.