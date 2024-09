Livramento: Semáforo cai em cima de carro e motorista de aplicativo sai ileso em São Gonçalo; Vídeo

O semáforo caiu em cima do carro de Luiz Carlos - Foto: Divulgação

O semáforo caiu em cima do carro de Luiz Carlos - Foto: Divulgação

Na tarde da última quinta-feira (5), por volta das 14h, o motorista de aplicativo Luiz Carlos de Freitas, de 59 anos, por pouco não se feriu gravemente enquanto realizava um trajeto na Rua Dr. Getúlio Vargas, em Santa Catarina, São Gonçalo, para buscar um passageiro.

O motorista foi surpreendido, enquanto passava pela via, pela queda de um semáforo, bem no meio do para-brisas de seu carro, atingindo em cheio o vidro. Porém, Luiz Carlos não sofreu nenhuma lesão.





Pedestres registraram o momento do acidente Divulgação

Autor: Divulgação

Leia mais

Acidente entre carro e moto deixa feridos na BR-101

Baleia-franca e grupo de golfinhos são vistos em praia do Rio de Janeiro



"Eu estava andando devagar, pois o sinal tinha acabado de abrir. Estava há uns 20 km/h quando de repente houve esse acidente. Foi muito assustador, pois eu não sabia o que tinha acontecido. Foram muitos cacos e pó de vidro no meu rosto, braços e pernas, e seu eu não estivesse de óculos, acredito que iria atingir a minha vista, podendo até ficar cego", contou o profissional, que é morador de Itaboraí.



Luiz Carlos estava sozinho no carro e, após o ocorrido, foi auxiliado por pedestres que testemunharam o acidente.

"Algumas pessoas registraram a situação em que o carro ficou, e dali coloquei o carro no reboque e fui fazer o orçamento desse prejuízo. Também fui até a Prefeitura de São Gonçalo, onde conversei com o secretário Rodrigo, que se propôs a resolver o meu problema o mais rápido possível. Fui muito bem atendido, com muita atenção e carinho ao meu caso", afirmou Luiz Carlos.

1/3 | Foto: Divulgação

2/3 | Foto: Divulgação

3/3 | Foto: Divulgação







"Acidentes acontecem, mas sou motorista de aplicativo e dependo do carro. E em relação aos danos psicológicos, só o tempo irá dizer, mas com certeza toda vez que eu olhar para um sinal, irei lembrar do dia de ontem", completou o motorista.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Gonçalo disse, em nota, que o semáforo já foi substituído e está arcando com o reparo do veículo.