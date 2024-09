Jovem é capturado com drogas no Alcântara

Um homem de 21 anos foi capturado com uma carga de drogas na Rua Raul Veiga, no Alcântara, na tarde da última quinta-feira (05). Ele estava junto de outros dois suspeitos por tráfico de drogas, segundo os agentes da Operação Segurança Presente, que fugiram. Porções de cocaína, crack e maconha foram apreendidas com ele.

Segundo a Polícia Militar, os três tentaram escapar ao perceber a presença dos agentes. Um deles acabou lesionando o joelho enquanto tentava escapar e foi detido. Os policiais o levaram para receber atendimento na UPA de Nova Cidade e, de lá, conduziram o suspeito para a 74ª DP (Alcântara). Com ele, foram apreendidas 389 gramas de maconha, 86 gramas de cocaína e 42 gramas de cocaína, além de 66 reais em espécie. Ele permanece preso por tráfico de drogas.