Tentativa de assalto acaba em morte de passageira de carro de aplicativo na Pavuna

Na manhã desta sexta-feira (6), uma jovem de 23 anos foi morta após ser baleada durante uma tentativa de assalto na Rua Comendador Guerra, na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima estava no banco do carona de um carro de aplicativo, a caminho do trabalho, quando foi atingida pelos disparos.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 3º BPM foram acionados para atender a um caso de homicídio. O motorista do veículo relatou que criminosos efetuaram os disparos contra o carro.

Leia também:



Livramento: Semáforo cai em cima de carro e motorista de aplicativo sai ileso em São Gonçalo; Vídeo

Governo do Estado anuncia mudanças na cúpula da Polícia Civil e nas delegacias de SG e região

A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital(DHC). Por conta do ocorrido, o patrulhamento também foi reforçado na região. Providências para apurar e esclarecer a autoria do crime estão em andamento.