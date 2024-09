Policial candidato a vereador em Itaboraí é baleado em São Gonçalo

Um policial militar foi baleado, na tarde desta sexta-feira (06), no Colubandê, em São Gonçalo. O PM seria candidato a vereador na cidade de Itaboraí.

De acordo com a Polícia Militar, o PM deu entrada com ferimentos de tiros no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Na unidade, a vítima teria informado aos agentes de plantão que teria sido baleado nas proximidades do hospital.

A Polícia Militar não divulgou a identidade do policial. Também não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Outro candidato baleado

No início da semana, na noite de segunda, Welinton de Aguiar Mendonça (PSB), candidato a vereador de Tanguá, foi encontrado morto na cidade onde concorria às eleições.

Welinton foi encontrado pela PM baleado dentro de um carro. De acordo com a PM, os agentes acionados "se depararam com uma vítima de disparo de arma de fogo, no interior de um veículo Voyage".

A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) ficou responsável pelas investigações do caso.