Mãe e filho são presos por furto em supermercado de Maricá

Os envolvidos no crime foram levados para a 82ªDP - Foto: Divulgação

Na noite da última terça-feira (03/09), mãe e filho foram presos por furtar mercadorias em um supermercado de Itaipuaçu, em Maricá.

Um segurança do local, ao presenciar o crime, deteve os suspeitos e chamou a Polícia Militar. As autoridades indagaram os criminosos, que disseram que estavam sendo coagidos a cometer o crime por uma terceira pessoa.

A terceira mulher foi localizada pelos agentes, ela estava com o marido perto da loja. Eles realmente estavam envolvidos com o crime. Os quatro foram levados para a 82ªDP no centro da cidade e, em seguida, para a Central de Flagrantes, em Niterói.