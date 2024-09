Cães de faro da Receita Federal encontram haxixe em caixa de bombom no Aeroporto do Galeão/RJ

s. A encomenda sairia do Rio de Janeiro com destino a Florianópolis/SC - Foto: Divulgação - Receita Federal 7ª Região Fiscal (RJ/ES)

A Receita Federal apreendeu hoje (5/9) uma encomenda postal contendo haxixe no terminal doméstico do Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro em parceria com os Correios.

A remessa continha 15 g de haxixe em um único bombom dentro de uma caixa de chocolates. A encomenda sairia do Rio de Janeiro com destino a Florianópolis/SC. O valor total da apreensão é de R$ 1.800,00.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e seus cães de faro Kavalo e Kyra.



A pequena quantidade de droga identificada é fruto da qualidade do treinamento dos cães de faro da Receita Federal, atuando mesmo em pequenas embalagens frente ao grande volume de e-commerce nas unidades aduaneiras do país.

A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.