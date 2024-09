Com informações do Disque Denúncia, polícia prende foragido na Baixada Fluminense

Na manhã desta quinta-feira (05), na ação coordenada pelo Diretor da Divisão de Recapturas/RECAP, em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário - SSISPEN, ambas da SEAP/RJ, após um trabalho de coleta de dados, análise e levantamento de informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram Leonardo Torquato dos Santos, de 29 anos, na localidade conhecida como Bacia do Éden, ligada a facção criminosa do Comando Vermelho (CV), no bairro de São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Leonardo, possui um histórico de passagens pelo Sistema Prisional desde o ano de 2015, quando preso pela primeira vez, com ingressos e reingressos, respondendo pelos crimes de Associação para o Tráfico, Tráfico de Drogas e Lesão Corporal.

No início de 2021, ele progrediu para o regime de Prisão Albergue Domiciliar (PAD), com monitoramento eletrônico, já tendo cumprido a fração ideal necessária para a concessão do regime. Contudo, no mês de maio deste ano, ele praticou novo delito, no curso de cumprimento da PAD, fato definido como “crime doloso”, que, por si só, constitui falta grave, e foi expedido um Mandado de Prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), determinando a regressão cautelar, para o regime mais rigoroso e como tipificação penal, o crime de Tráfico de Drogas.

Leia também:

➤ Feira do Podrão volta em São Gonçalo nesta sexta-feira

➤ Pôr-do-sol vermelho em Niterói? Entenda o fenômeno

Após ser dada voz de prisão, os policiais penais conduziram o foragido à Delegacia de Polícia e, posteriormente, à SEAP-RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo Judiciário, tendo também um outro mandado de prisão por Violência Doméstica, expedido em 2022.



Assim, a RECAP e SSISPEN solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido