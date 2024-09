Mulher suspeita de aplicar golpes do "Boa noite Cinderela" em turistas no Rio é presa

A Polícia Civil do Rio prendeu Lorrane Miranda nesta quarta feira (4), a jovem de 21 anos é suspeita de aplicar o golpe "Boa noite Cinderela", em turistas pela cidade. Investigações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), conseguiu identificar três estrangeiros vítimas desse golpe.

A DEAT informou que, dois italianos foram dopados por Lorrane em dezembro do ano passado em Ipanema na zona Sul. O caso mais recente aconteceu com um francês, no dia 30 de julho, na mesma região.

De acordo com a polícia, a jovem acompanhava os homens até seus apartamentos, onde eles eram dopados, após isso ela roubava os pertences das vítimas. Contra ela, foram compridos dois mandados de prisão preventiva por roubo.

Leia também:

Moradores do Complexo do Salgueiro enfrentam terceiro dia de tensão com operação policial



Guarda Municipal impede furtos de cabos em São Gonçalo



Em uma foto publicada nas redes sociais, a suspeita aparece deitada na cama com notas de cem e duzentos reais, além de alguns dólares ao seu lado.

A especializada informou, ainda, que ela é investigada por furto e roubo em outras delegacias. Após as formalidades legais, Lorrane será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.