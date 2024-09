Moradores do Complexo do Salgueiro enfrentam terceiro dia de tensão com operação policial

Pelo terceiro dia consecutivo, os moradores do Complexo do Salgueiro convivem com um clima de guerra na comunidade. Na manhã desta quinta-feira (05), policiais da Coordenadoria de Operações Especiais (COE) realizaram mais uma operação no local.

Centenas de barricadas já foram removidas do interior do conjunto de favelas, mas não há previsão para o término da operação.

As ações estão acontecendo de forma rotineira na região com objetivo de reprimir ação de criminosos. Até o momento, não há informações sobre prisões realizadas nesta quinta-feira.