Guarda Municipal impede furtos de cabos em São Gonçalo

Na madrugada da última quarta-feira(4), a Guarda Municipal prendeu dois homens por tentar furtar cabos de postes em São Gonçalo. Um dos acusados precisou ser levado para atendimento médico após se jogar de cima de um poste quando percebeu a aproximação dos agentes. As apreensões aconteceram nos bairros do Rocha e de Porto Velho.

Por volta de 2h da manhã, uma equipe da Guarda estava patrulhando pela esquina da Rua Salvatori com a Rua Adolfo Saldanha, no Rocha. Durante a ronda, as autoridades avistaram uma escada de madeira e três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, ao lado de um poste de luz. Com eles, foi avistada também uma grande quantidade de fios e uma faca. Ao ver os policiais, os três fugiram, sendo perseguidos pelos agentes. A equipe conseguiu alcançar um dos homens e detê-lo.

O acusado foi levado para a 72ª DP (Mutuá), onde ficou preso, e o material que estava próximo ao trio foi apreendido. Ele já possuía outras anotações criminais por crimes do mesmo tipo.



Cabos cortados no local | Foto: Divulgação

Porto Velho

Na segunda ocorrência, uma equipe da Guarda Municipal que estava em patrulhamento foi acionada, por volta das 5h, pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) para ir até a Rua Comandante Ari Parreiras, no Porto Velho, onde um homem estava tentando furtar cabos de um poste. No local, um homem foi flagrado pelos agentes pendurado na fiação. Os agentes pediram que ele descesse e, inicialmente, o suspeito não obedeceu. Depois, ele se jogou de lá de cima no chão, se machucando.

O acusado foi levado ao Pronto Socorro Central, onde foi atendido e liberado. Após isso, ele foi encaminhado para a 73ª DP (Neves). Os cabos que estavam com ele, assim como uma faca, foram apreendidos. Ele também já possuía passagens criminais por crimes do tipo.