Polícia Civil prende integrantes de quadrilha especializada em golpe do bilhete premiado na Zona Norte

Na última quarta-feira(04), policiais civis da 26ª DP prenderam em flagrante três integrantes de quadrilha especializada no golpe do bilhete premiado. A prisão aconteceu no bairro da Tijuca, Zona do Norte do Rio de Janeiro.

As investigações começaram há três semanas, quando o grupo aplicou um golpe de R$55mil em uma idosa. Os policiais descobriram que o veículo utilizado pelos integrantes veio de São Paulo e vinha sendo utilizado para a prática de crimes na cidade do Rio. Durante a ação, os agentes localizaram o veículo com os criminosos e, após a abordagem, foram encontrados um falso bilhete premiado da loteria no valor de mais de R$ 3 mil e envelopes simulando falsos pacotes de dinheiro, além de um telefone produto de furto. Após consultas ao sistema da polícia, verificou-se que um dos telefones que estavam com eles também foi roubado.

Os golpistas foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa. As investigações continuam com o objetivo de localizar e recuperar os bens subtraídos da idosa, bem como identificar outras possíveis vítimas da quadrilha.



O golpe do bilhete premiado funciona da seguinte maneira: os criminosos afirmam que foram premiados com quantias milionárias, mas que não podem ficar com o valor. Dessa forma, eles vendem os tickets por valores menores do que os do "prêmio".