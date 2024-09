Taxista que dava golpe da maquininha em passageiros é preso no Rio

Um taxista foi preso por policiais 27ª DP (Vicente de Carvalho), acusado de aplicar o golpe da maquininha em seus passageiros. De acordo com as investigações, Francisco Carlos do Nascimento Filho alterava o valor das corridas na hora do pagamento. Ele foi autuado por estelionatário qualificado e segundo a polícia, Francisco já responde por outros dois inquéritos referentes ao mesmo crime.

Os agentes policiais chegaram até o homem, após uma vítima ir até a delegacia afirmando que, por conta de uma corrida de R$ 19,92 ela foi cobrada por R$ 1,8 mil reais. A mulher percebeu o golpe depois de descer do táxi, ao receber uma notificação do banco, por ter pedido a corrida via aplicativo, ela tinha os dados do motorista, que foi localizado quando chegava em casa.

De acordo com a polícia, o taxista cobria o visor da máquina de cartões com uma película escura, para dificultar que as vítimas vissem o valor que havia digitado. Ele alegava que recebia apenas pagamentos eletrônicos e usava uma máscara, afirmando possuir baixa imunidade.

Leia também:

Candidato a vereador morto em Tanguá será enterrado nesta quarta-feira (4)

Deolane Bezerra é presa em operação contra prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais

O veiculo e a máquina usada por Francisco foram apreendidos, ele foi autuado em flagrante e encaminhado para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio e passará por uma audiência de custódia.