Homem acusado de matar esposa a tiros é preso no Rio

Vítima tinha 34 anos e foi morta na comunidade do Guarabu, na Zona Norte - Foto: Reprodução/TV Globo

Um homem acusado de assassinar a própria esposa foi localizado e preso pela Polícia na última terça (04) na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Jerônimo Benicio da Silva, de 39 anos, foi capturado após matar Aline da Conceição Oliveira, de 34, com disparos de pistola na casa onde eles viviam. A vítima já estava morta quando os policiais chegaram ao local.

Segundo relatos de familiares da vítima, Jerônimo costumava agredir Aline e sua filha. Ainda não se sabe o que motivou o crime desta terça-feira (04). Uma equipe da 37ª DP (Ilha do Governador) foi acionada e encontrou o suspeito na comunidade do Guarabu, onde ocorreu o crime.

A arma usada no crime foi apreendida com o suspeito, que também carregava munições. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e vai responder por feminicídio. A DHC registrou o caso e segue investigando o episódio. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.