Filho mata a mãe a facadas e queima o corpo na Zona Oeste do Rio

Moisés Reis de Souza, de 20 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (2) após confessar ter assassinado brutalmente sua própria mãe, Luzia Helena Reis, de 60 anos. O jovem é acusado de esfaquear a mãe e, em seguida, atear fogo no corpo dela. A namorada de Moisés, uma adolescente de 17 anos, também foi apreendida sob suspeita de envolvimento no crime.

O crime aconteceu no Vale das Palmeiras, onde a família residia. Segundo informações de parentes, a vítima teria discutido com o filho sobre o relacionamento dele com a adolescente pouco antes de ser assassinada.

Uma sobrinha da vítima revelou detalhes sobre a relação conflituosa entre a tia e a namorada de Moisés. Segundo ela, Luzia não aceitava que a jovem morasse em sua casa dela, e os conflitos constantes teriam culminado na tragédia. A jovem foi expulsa de casa por seus próprios pais, e desde que passou a viver com Moisés, a convivência deles não era boa.



A jovem ainda revela que, Moisés iniciou o ataque com um chute na barriga da mãe, antes de esfaqueá-la no pescoço e em outras partes do corpo. Em seguida, ele tentou ocultar o crime queimando o corpo de Luzia. O assassinato, segundo a sobrinha, teria ocorrido na sexta-feira (30), mas o corpo só foi abandonado no terreno na madrugada de segunda-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para verificar um possível homicídio no cruzamento da Rua Projetada Dois com a Rua Icurana. Ao chegarem ao local, encontraram o corpo de Luzia, que havia sido esfaqueada e, posteriormente, transportada para um terreno baldio onde foi queimada.

Moisés e sua namorada foram localizados e presos na mesma região logo após o crime. Eles foram encaminhados à 35ª DP (Campo Grande) e, posteriormente, transferidos para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Moisés foi autuado em flagrante por feminicídio, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e corrupção de menores. A investigação segue em curso para determinar o grau de participação da adolescente no crime.