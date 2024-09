Polícia apreende arsenal na casa de homem investigado por violência doméstica em São Gonçalo

Policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo, apreenderam onze armas da casa de um homem, investigado pelo crime de violência doméstica. A apreensão aconteceu na Estrela do Norte, em São Gonçalo, na última terça-feira (03).

Munições | Foto: Divulgação

Com base no mandado de busca e apreensão, a equipe localizou na casa do homem três fuzis, duas carabinas, cinco pistolas e um revólver, além de 278 munições calibre .40, 48 munições calibre 12, 153 munições calibre .45, seis munições calibre 35.7, 42 munições calibre 22, 86 munições calibre .44 e 36 carregadores de diversos calibres.

O acusado tem registro como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) | Foto: Divulgação

A polícia também apreendeu um cofre, que estava trancado com mais uma arma em seu interior. O acusado tem registro como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e todas as armas são registradas. No entanto, por causa da investigação em andamento, ficaram apreendidas.