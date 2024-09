Pai de aluno é detido após ameaçar funcionários de escola com arma falsa em São Gonçalo

Na manhã desta segunda-feira (2), um homem foi detido após ameaçar funcionários do Ciep 050 Pablo Neruda, localizada no bairro Laranjal, em São Gonçalo, com uma arma falsa. O caso teria ocorrido após seu filho se envolver em uma confusão dentro da unidade escolar.

Agentes da Patrulha Escolar do 7º BPM (São Gonçalo) informaram que o suspeito foi levado para a 74ª DP (Alcântara), onde prestou depoimento. Após ser ouvido, ele foi liberado e responderá por ameaças, conforme informações da Polícia Civil. A réplica da arma de fogo foi apreendida pelas autoridades.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) confirmou que o homem entrou na escola portando uma réplica de arma de fogo e foi confrontado pelos funcionários. A Seeduc também esclareceu que não houve ameaças contra os alunos, nem disparos ou feridos durante o episódio.