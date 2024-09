Segurança Presente prende responsável por furtos na região oceânica de Niterói

Nessa segunda-feira (2/09), a equipe do Niterói Presente identificou e deteve o responsável por uma série de furtos a estabelecimentos comerciais na Avenida Ewerton da Costa Xavier, na Região Oceânica.

A investigação se deu início quando a equipe começou a receber, pelo grupo de mensagens dos moradores, diversos vídeos dos furtos ocorridos na última semana. Os policiais identificaram o suspeito e o localizaram próximo a um dos estabelecimentos que já havia sido furtado.

Leia também:

Prefeitura de Paraty abre concurso público com 324 vagas e salários de até R$ 8.627,64

Andressa Urach passa por mais duas cirurgias

O homem, de 24 anos, foi abordado e conduzido para a 81ª DP, onde assumiu a autoria dos furtos, até então não registrados formalmente. Com a localização do suspeito, a equipe entrou em contato com os comerciantes da região, que confirmaram os crimes e foram até a delegacia para fazerem os registros. As imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos foram cedidas à Polícia Civil para investigação.



Além dos furtos a estabelecimentos comerciais, o suspeito foi reconhecido na delegacia por envolvimento em um furto de veículo na mesma área, o que ele também admitiu. Ele já possuía outras três anotações criminais por tráfico de drogas e violência doméstica e agora vai responder pelo crime de furto.