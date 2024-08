Andressa Urach passa por mais duas cirurgias

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach passou por mais duas cirurgias, sendo que uma delas tinha o objetivo de melhorar sua saúde.

Após a recuperação da última cirurgia, a polêmica língua bifurcada, Andressa disse à Quem ter realizado uma cirurgia de septo na última quinta-feira (29), no início da manhã, e recebeu alta à noite. "Acabei de chegar do hospital. Fiz outra cirurgia. Sempre tive dificuldade de respirar por causa do desvio de septo e da carne esponjosa, estava sempre com amigdalite e roncava bastante também, então operei. Cheguei às 7h da manhã e tive alta às 23h. Agora estou na cama, com enjoo e dor", relatou a modelo, que se alimentará apenas de dieta líquida nos próximos 10 dias.

A outra intervenção a que Andressa se submeteu foi uma alteração nos lábios, esse procedimento tinha o objetivo de melhorar a estética do rosto. "Tenho boca de alemão fina pra dentro. Então, quando coloco ácido hialurônico, ele sobe para o bigode, então reduz a distância da boca entre o nariz. Aí o lábio superior vai subir levemente pra ficar mais próximo da boca", contou.