Prefeitura de Paraty abre concurso público com 324 vagas e salários de até R$ 8.627,64

A Prefeitura de Paraty anunciou a abertura de um concurso público com 324 vagas de contratação imediata e formação de cadastro de reserva para diversos cargos. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental completo, ensino médio/técnico completo ou ensino superior completo. Os salários variam de R$ 1.992,23 a R$ 8.627,64.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de setembro pelo site do Instituto Avança São Paulo, responsável pela organização do concurso. As taxas de inscrição são de R$ 51 para cargos de nível fundamental, R$ 61 para nível médio/técnico, e R$ 90 para funções que exigem ensino superior completo.

Os candidatos têm a possibilidade de se inscrever para mais de uma função, desde que as provas sejam aplicadas em dias e períodos distintos. Informações detalhadas sobre cargos, datas e horários das provas estão disponíveis no edital do concurso.

Os candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição poderão fazê-lo apenas para um cargo, e têm direito à isenção aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para isso, é necessário marcar a opção correspondente no formulário de inscrição e enviar digitalmente as cópias dos documentos necessários até o dia 4 de setembro de 2024.

As provas estão previstas para os dias 20 de outubro e 24 de novembro de 2024. Os candidatos serão submetidos a diferentes tipos de avaliação, dependendo do cargo escolhido: prova objetiva, prova de títulos, e teste discursivo para o cargo de analista da procuradoria; prova objetiva e de títulos para cargos como jornalista, orientador educacional, professor, e supervisor de ensino; e apenas prova objetiva para os demais cargos.



Candidatos que necessitem de atendimento especial durante a prova devem solicitar a assistência por escrito no momento da inscrição.

Confira as vagas:

Agente ambiental – 3 vagas + cadastro de reserva

Agente de apoio à educação especial – 23 vagas + cadastro de reserva

Agente de atividades escolares – 1 vaga + cadastro de reserva

Agente de defesa civil – 1 vaga + cadastro de reserva

Agente de desenvolvimento infantil – 9 vagas + cadastro de reserva

Agende de informação turística bilíngue – 2 vagas + cadastro de reserva

Agente de informações turísticas – 2 vagas + cadastro de reserva

Aente de segurança escolar - cadastro de reserva

Agente fiscal de pesca – 1 vaga + cadastro de reserva

Almoxarife – cadastro de reserva

Analista de procuradoria – 1 vaga + cadastro de reserva

Analista de sistema – cadastro de reserva

Animador cultural – 1 vaga + cadastro de reserva

Arquiteto – cadastro de reserva

Assistente social - 5 vagas + cadastro de reserva

Auditor de controle interno – 3 vagas + cadastro de reserva

Auxiliar de biblioteca – 1 vaga + cadastro de reserva

Auxiliar de consultório dentário – cadastro de reserva

Auxiliar de farmácia – cadastro de reserva

Auxiliar de laboratório – cadastro de reserva

Bacharel em turismo – 1 vaga + cadastro de reserva

Bibliotecário – cadastro de reserva

Biólogo – 3 vagas + cadastro de reserva

Bioquímico – 2 vagas + cadastro de reserva

Cadastrador – cadastro de reserva

Contador – 4 vagas + cadastro de reserva

Cuidador social – 4 vagas + cadastro de reserva

Enfermeiro – 2 vagas + cadastro de reserva

Enfermeiro ESF – 2 vagas + cadastro de reserva

Engenheiro agrônomo – 1 vaga + cadastro de reserva

Engenheiro civil – 1 vaga + cadastro de reserva

Engenheiro de trânsito – cadastro de reserva

Engenheiro florestal – 1 vaga + cadastro de reserva

Engenheiro sanitarista – 1 vaga + cadastro de reserva

Escriturário – 15 vagas + cadastro de reserva

Farmacêutico – 3 vagas + cadastro de reserva

Faturista – cadastro de reserva

Fiscal de meio ambiente – 2 vagas + cadastro de reserva

Fiscal de transporte urbano – cadastro de reserva

Fiscal de tributos – 2 vagas + cadastro de reserva

Fiscal sanitário – 1 vaga + cadastro de reserva

Fisioterapeuta – 1 vaga + cadastro de reserva

Fonoaudiólogo – 1 vaga + cadastro de reserva

Geólogo – cadastro de reserva

Guarda sanitário - 5 vagas + cadastro de reserva

Indigenista – cadastro de reserva

Jornalista – 1 vaga + cadastro de reserva

Médico – 1 vaga + cadastro de reserva

Médico cardiologista – 1 vaga + cadastro de reserva

Médico dermatologista – 1 vaga + cadastro de reserva

Médico do trabalho – 1 vaga + cadastro de reserva

Médico ESF – 4 vagas + cadastro de reserva

Médico gastroenterologista - 1 vaga + cadastro de reserva

Médico ginecologista - 1 vaga + cadastro de reserva

Médico infectologista - cadastro de reserva

Médico oftalmologista - cadastro de reserva

Médico otorrinolaringologista - 1 vaga + cadastro de reserva

Médico pediatra - cadastro de reserva

Médico plantonista anestesista - cadastro de reserva

Médico plantonista cirurgião - cadastro de reserva

Médico plantonista clínico socorrista - cadastro de reserva

Médico plantonista ginecologista - cadastro de reserva

Médico plantonista ortopedista - cadastro de reserva

Médico plantonista pediatra neonatal - cadastro de reserva

Médico pneumologista - 1 vaga + cadastro de reserva

Médico psiquiatra - 3 vagas + cadastro de reserva

Médico radiologista - cadastro de reserva

Médico urologista - 1 vaga + cadastro de reserva

Monitor de transporte escolar - cadastro de reserva

Monitor social - 6 vagas + cadastro de reserva

Motorista - 15 vagas + cadastro de reserva

Nutricionista - 2 vagas + cadastro de reserva

Oceanógrafo - cadastro de reserva

Odontólogo - 3 vagas + cadastro de reserva

Orientador educacional - cadastro de reserva

Professor de educação básica - 73 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II (artes) - 5 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II (ciências) - 5 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II (educação física) - 4 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II (geografia) - 5 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II (história) - 5 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II (língua inglesa) - 3 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II (língua portuguesa) - 3 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II (língua portuguesa) - 7 vagas + cadastro de reserva

Professor de educação básica II - Matemática - 6 vagas + cadastro de reserva

Professor de Educação Física - 3 vagas + cadastro de reserva

Psicólogo - 14 vagas + cadastro de reserva

Recreador - cadastro de reserva

Secretário escolar - cadastro de reserva

Supervisor de ensino - cadastro de reserva

Técnico de arquivo - cadastro de reserva

Técnico de controle interno - 2 vagas + cadastro de reserva

Técnico de enfermagem - 10 vagas + cadastro de reserva

Técnico de enfermagem ESF - 4 vagas + cadastro de reserva

Técnico de hematologia - cadastro de reserva

Técnico de higiene dental - cadastro de reserva

Técnico de imobilização ortopédica - cadastro de reserva

Técnico de laboratório de análises - 2 vagas + cadastro de reserva

Técnico de procuradoria - 1vaga + cadastro de reserva

Técnico de radiologia - cadastro de reserva

Técnico de raios-X - cadastro de reserva

Técnico de recursos humanos - 3 vagas + cadastro de reserva

Técnico de turismo - 1 vaga + cadastro de reserva

Técnico em prótese dentária - cadastro de reserva

Técnico em segurança do trabalho - 1 vaga + cadastro de reserva

Terapeuta educacional - 1 vaga + cadastro de reserva

Tesoureiro - 2 + cadastro de reserva

Veterinário - 1 vagas + cadastro de reserva