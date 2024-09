Suspeito é baleado após roubar vans da Fundação Saúde do Rio

Crime aconteceu próximo ao Sambódromo, no Centro do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Crime aconteceu próximo ao Sambódromo, no Centro do Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Dois veículos usados pela Fundação Saúde do Governo do Estado do Rio foram alvos de uma tentativa de assalto, que terminou em tiroteio entre policiais e suspeitos na manhã desta segunda-feira (02). O confronto aconteceu próximo ao Sambódromo, no Centro da capital. Um suposto integrante da quadrilha acusada pelo crime foi baleado e está internado.

Segundo testemunhas, o grupo de suspeitos era formado por quatro homens armados, que estavam em duas motocicletas quando abordaram as vans da Fundação. Os veículos transportavam medicamentos e insumos médicos. Um dos suspeitos chegou a render um motoristas e a assumir o controle de uma das vans. O crime foi flagrado por policiais militares do 4º BPM que patrulhavam a Rua Frei Caneca.

Leia também:

➢ Trágedia em Niterói: Motorista envolvido em acidente fatal presta depoimento na 81ª DP

➢ Diretor da Mangueira é solto após audiência de custódia por atropelamento na Zona Norte do Rio

Ao perceberam os agentes, os criminosos teriam dado início a uma troca de tiros, segundo a PM. Durante o tiroteio, três dos envolvidos conseguiram fugir, mas o suspeito que dirigia uma das vans foi atingido e levado sob custódia para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. As duas vans da Fundação Saúde foram recuperadas e o caso está sendo investigado pela 6ª DP (Cidade Nova).