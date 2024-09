Diretor da Mangueira é solto após audiência de custódia por atropelamento na Zona Norte do Rio

O diretor da escola de samba Estação Primeira de Mangueira foi liberado pela Justiça do Rio após ser acusado de homicídio culposo, em decorrência do atropelamento e morte de um homem em situação de rua. O incidente ocorreu na Rua Leopoldo Bulhões, em frente à estação de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do diretor foi apreendida, e ele está proibido de dirigir. Durante a audiência de custódia, realizada neste domingo (1º), o juiz Alex Quaresma Ravache argumentou que crimes culposos não exigem prisão preventiva. O magistrado também destacou que, até o momento da audiência, a Polícia Civil não apresentou evidências suficientes para determinar as circunstâncias exatas do acidente, não havendo, portanto, indícios de dolo eventual.

A decisão está alinhada ao pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que apontou a falta de informações claras no inquérito para uma possível reclassificação do crime para doloso, como, por exemplo, se o atropelamento ocorreu na calçada ou na via pública e qual era a velocidade do veículo no momento do impacto.



A Estação Primeira de Mangueira emitiu uma nota lamentando a morte da vítima, prestando condolências à família e informando que o diretor "está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários".