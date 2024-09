Trágedia em Niterói: Motorista envolvido em acidente fatal presta depoimento na 81ª DP

Luiz Felipe era marinheiro, formado pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo - Foto: Divulgação

Luiz Felipe era marinheiro, formado pela Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo - Foto: Divulgação

O motorista do caminhão envolvido no acidente fatal que matou o jovem militar Luiz Felipe Silva, de 21 anos, em Niterói, presta depoimento na 81ª DP (Itaipu), na manhã desta segunda-feira (2).

O condutor chegou acompanhado por dois advogados da empresa Bolater, e permaneceu em silêncio. Em entrevista anterior, o advogado da empresa, Pedro Novaes, afirmou que o condutor relatou não ter visto o jovem e que o acidente foi causado por um fio baixo que derrubou o poste.

Poste ficou tombado na via | Foto: Kiko Charret

Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre o andamento das investigações.



Recordando

O jovem, que era da Marinha, estava de bicicleta elétrica, retornando de um bar temático do Flamengo, onde assistiu a uma partida ao lado dos tios. Luiz havia se adiantado e parou na esquina da rua para esperar a família, que vinha de carro pela via principal. Foi nesse momento que o caminhão atingiu o poste, causando a queda que resultou na morte instantânea.

A cena foi presenciada pelos tios de Luiz, que, em desespero, pediam "pelo amor de Deus" para que o retirassem debaixo do poste. O acidente deixou toda a área de Camboinhas sem luz, dificultando ainda mais o socorro. O Corpo de Bombeiros de Niterói foi acionado rapidamente, chegando ao local por volta das 0h7, mas, infelizmente, ao chegarem, constataram que Luiz já estava sem vida. Segundo relatos, o caminhão estava trafegando em uma área residencial com fiação baixa, o que pode ter sido um fator determinante para o ocorrido.

O jovem foi sepultado na última sexta-feira (30), no Cemitério do Maruí, no Barreto.