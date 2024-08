Condenados os quatro acusados do assassinato do diretor da OAB e família em SG

Os quatro acusados pelo assassinato de um diretor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sua esposa e sua filha, em 2017, foram condenados à prisão. Wagner da Silva, de 43 anos; sua esposa, Soraya Gonçalves Resende, de 38 anos; e a filha do casal, Giovanna Resende Salgado, de 10 anos, foram mortos a tiros dentro de casa, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por uma disputa de herança avaliada em R$ 7 milhões. Simone Gonçalves Resende, irmã de Soraya, foi identificada como a mandante e condenada a 54 anos de prisão. Seu filho, Mateus Resende Calil, e dois cúmplices, Diego Moreira da Cunha e Gabriel Botrel de Araújo Miranda, foram considerados executores do crime, recebendo penas de 49 e 50 anos de prisão, respectivamente. Os quatro ainda podem recorrer da decisão.

Relembre o caso



O crime ocorreu em fevereiro de 2017. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Soraya e Giovanna mortas. Wagner foi socorrido com vida, mas faleceu no hospital devido aos ferimentos causados por três tiros na cabeça. As investigações apontaram que a morte foi planejada por Simone para evitar dividir a herança familiar. Testemunhas relataram que os filhos gêmeos de Simone, Lucas e Mateus, ajudaram a obter as armas e facilitaram a entrada dos assassinos na casa.

Todos os envolvidos chegaram a ser presos, mas foram soltos e passaram a responder ao processo em liberdade, com exceção de Mateus, que permanece preso e é suspeito de outro crime: o assassinato de um policial militar em Saquarema, em 2021.