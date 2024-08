Acusada de mandar matar família em São Gonçalo será julgada no próximo dia 29

A Justiça do Rio marcou para o próximo dia 29 de agosto o julgamento de Simone Gonçalves de Resende, acusada de mandar matar sua irmã, seu cunhado e sua sobrinha, de nove anos, no Barro Vermelho, em São Gonçalo. A audiência acontece na Comarca de São Gonçalo e contará com a decisão do júri acerca dos envolvidos no homicídio, que aconteceu em 2017.

O filho de Simone, Matheus Resende Khalil, é acusado de ajudar a mãe no crime, também será julgado. Além deles, também serão julgados Diego Moreira da Cunha e Gabriel Botrel de Araújo Miranda, apontados como executores do assassinato. O crime deixou três vítimas, o diretor da OAB-SG, Wagner da Silva Salgado, de 42 anos, sua esposa, Soraya Gonçalves de Resende, de 37, e a filha do casal, Geovanna Resende Salgado, de 9.

Relembre o caso:

Mãe usou os próprios filhos para executar família em SG

A família foi morta a tiros em casa no dia 17 de fevereiro de 2024. Os filhos gêmeos de Simone, Lucas e Matheus Resende, teriam ajudado a conseguir as armas do crime e a permitir a entrada dos assassinos na casa das vítimas, segundo testemunhas. As investigações indicam que a morte teria sido encomendada por Simone, que não queria dividir uma herança de 7 milhões de reais com a irmã.

Todos os acusados chegaram a ser presos pelo crime, mas já foram soltos e respondem em liberdade pelas acusações, com a exceção de Matheus, que está preso e é suspeito por outro crime. Além da morte do familiares, ele também responde pelo assassinato de um policial militar que foi espancado até a morte em Saquarema, em 2021.

