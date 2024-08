Turista dominicano baleado na orla da Barra segue em estado estável, diz hospital

O estado de saúde do turista da República Dominicana, Johan Lapaix, de 33 anos, é considerado estável pelos médicos do Hospital Municipal Lourenço Jorge. Johan foi baleado durante um assalto na orla da Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (28). As informações sobre o quadro de saúde foram divulgadas nesta sexta-feira (30) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



O crime ocorreu enquanto o turista caminhava pela orla, nas proximidades da Avenida Olegário Maciel. Johan foi abordado por dois homens, mas, por não compreender o que os criminosos diziam, continuou correndo. Em seguida, foi baleado no braço e no tórax. Os assaltantes levaram o celular e o cordão da vítima.

No seu país de origem, Johan trabalha em uma empresa de telecomunicações e é formado em engenharia elétrica. Ele chegou ao Brasil no dia 26 de agosto para participar de um evento de informática.



A Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat) está investigando o caso. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que está analisando imagens de câmeras de segurança e ouvindo testemunhas. Diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do crime.