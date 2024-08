Escritor Luciano Marques lança primeiro livro de poesia em São Gonçalo

Na próxima sexta-feira (06), o escritor Luciano Marques lançará seu primeiro livro solo: "A poesia se apaixonou por mim", publicado pela Editora Itapuca. O evento será no Bistrô Cultural D'avó, localizado no Rodo Shopping, no centro de São Gonçalo, a partir das 18h.

O autor conta que as expectativas são de que o momento marcará profundamente a sua vida. "Estou numa contagem regressiva e muito feliz de poder compartilhar essa vitória de Deus na minha vida com meus amigos e familiares. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que são leitores fiéis e que fato amam a minha escrita", pontua.

Apesar de ser a primeira publicação, Luciano Marques revela que sua história com a escrita não é de hoje. A arte entrou de maneira natural em sua vida, com textos compartilhados desde a época da escola e na igreja. Porém, a poesia só entrou em sua rotina no ano passado, algo que Luciano caracteriza como "uma linda descoberta". O amor foi tanto que, em apenas três meses, o poeta conseguiu juntar material suficiente para produzir um livro.

Ao longo de 70 textos poéticos, Luciano disserta sobre a vida como ela é, com alegrias, frustrações, sonhos, lutas e, principalmente, amor. "Eu crio pela paixão que eu tenho pela vida, pela natureza, pelo amor que tenho pela minha família. Pela minha sensibilidade à flor da pele. Eu crio quando escuto uma música, quando relembro o passado, quando estou no momento que preciso superar algo", comenta.

Esse é o primeiro livro solo do autor. | Foto: Luciano Marques

Mesmo antes do lançamento oficial, o livro já conquistou seu primeiro prêmio: "'A poesia se apaixonou por mim' ganhou como melhor livro de poesia no I Prêmio Libri de Literatura, promovido pela Academia Interamericana de Escritores (AINTE)", revela.

"Os livros são salva vidas, combustíveis para que a educação floresça, que o bom conhecimento venha à tona. O ser humano se torna muito melhor quando ele aprende por meio da leitura os passos certos para trilhar um caminho de luz e de sabedoria. A boa leitura capacita o homem para que ele tenha uma boa formação e por consequência faça da sociedade mais culta, justa e fraterna", reflete o autor. Para conhecer mais sobre o trabalho de Luciano Marques, o Instagram é @lucianomarques76_escritor. O site da editora Itapuca é www.editoraitapuca.com.br.

O Bistrô Cultural D'Avó fica na Rua Eduardo Vieira de Souza, 122, loja 35, no Centro.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca