Operação contra 'rolezinhos' no Rio prende homem e apreende motos

Durante operação para coibir os “rolezinhos”, nesta quinta-feira (29), a polícia recuperou uma moto e encaminhou outras sete para o depósito. A ação, que ocorreu nas principais vias expressas do Rio, resultou na prisão em flagrante de um homem que pilotava uma moto roubada.



A operação foi de responsabilidade da Polícia Militar e da Guarda Municipal e resultou na abordagem de mais de 120 motocicletas e na aplicação de 30 multas. De acordo com informações da PM, foram instalados pontos de bloqueio na Linha Amarela, próximo ao Caju; na Avenida Brasil, na altura do bairro Jardim América; e também na Linha Amarela, na entrada de Jacarepaguá.

Leia também:

PM prende casal de assaltantes no centro de Niterói

Orquestra de Niterói faz campanha para custear viagem a Berlim

Com o objetivo de reprimir os “rolezinhos”, a corporação tem intensificado as ações contra essa prática, que desrespeita as normas de trânsito e a segurança pública. Em uma das últimas operações, foram apreendidas 90 motos em diferentes locais das zonas Norte, Sul e Oeste da cidade.



Vale ressaltar que os “rolezinhos” não são proibidos, mas os frequentadores cometem inúmeras infrações de trânsito.