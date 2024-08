PM apreende de drogas e armas no Complexo da Maré

Uma ação da Polícia Militar com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), apreendeu, na última quinta-feira (29), aproximadamente 820 Kg de drogas escondidas nas vigas de telhados e vãos de paredes da Escola Municipal Lino Martins da Silva e da Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva, situadas no interior de um condomínio, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com as autoridades, o condomínio foi construído por traficantes. A apreensão ocorreu no décimo primeiro dia consecutivo da operação de demolição, e os cães farejadores desempenharam um papel crucial na localização das drogas nos dois locais.

Além das drogas, a operação resultou na apreensão de um fuzil calibre 5.56, um revólver e quatro carregadores de munição, encontrados em locais distintos dentro da comunidade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso em decorrência da ação.

Este não é o primeiro caso de drogas encontradas em instituições ensino. No último domingo (25), a Escola Municipal Maria Amélia Castro Belford foi descoberta como um esconderijo para uma tonelada de drogas, que também foi apreendida.