PM prende casal de assaltantes no centro de Niterói

Agentes do 12ºBPM (Niterói) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (30), um casal de assaltantes na Avenida Visconde do Rio Branco, no centro de Niterói.



De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento pela região, os agentes foram acionados pela vítima, que havia acabado de ser roubada por um homem e uma mulher numa moto. A equipe realizou as buscas pelo casal com as características descritas pela vítima e realizou a prisão dos suspeitos.

Leia mais

Homem é preso com 50 mil comprimidos de ecstasy na Rodoviária do Rio

Identificado motorista de caminhão que derrubou poste e causou morte de jovem em Niterói



Com os criminosos foram apreendidos 1 aparelho celular e um cartão de banco, que foram devolvidos à vítima.



O casal de assaltantes e a vítima foram encaminhados para a 76ªDP (Centro), onde os criminosos foram autuados em flagrante delito pelo crime de roubo, permanecendo presos.