Alex Sandro chega ao Rio para se apresentar ao Flamengo

Na manhã desta sexta-feira (30), Alex Sandro chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar oficialmente ao Flamengo. O lateral-esquerdo, de 33 anos, é o terceiro jogador contratado pelo time para o segundo semestre. Ele jogará com a camisa de número 26.

Em entrevista ao canal oficial do Flamengo, no Youtube, o atleta ressaltou que acompanha o clube desde sempre e que está muito orgulhoso de vestir o manto. "O futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução, e o Flamengo obviamente é um dos clubes que está fazendo crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só o Flamengo, mas outras grandes equipes no Brasil que estão dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável", disse o esportista.

Assim que sua contratação foi anunciada, quem apareceu nas redes sociais para o elogiar foi Filipe Luís, ex-lateral-esquerdo que também fez longa carreira na Europa, depois virou ídolo do Flamengo e hoje é treinador na categoria sub-20. Em resposta, Alex afirmou que considera Filipe como um irmão e que sempre respeitou muito como profissional.

Após 13 anos no futebol europeu, o mais novo rubro-negro pontuou que aprendeu tanto dentro como fora de campo, e destacou que continuará aprendendo com todos dentro do Flamengo, desde a comissão técnica até os jogadores.

Além do lateral-esquerdo, o time também já anunciou a contratação do atacante Michael e do meia argentino Alcaraz, que foi companheiro de Alex na Juventus, da Itália. O atacante equatoriano Gonzalo Plata ainda não foi anunciado oficialmente, mas já foi contratado pelo rubro-negro.