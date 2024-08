PM prende seis suspeitos de tráfico de drogas após operação em Niterói

Na manhã desta sexta-feira (30), equipes do 12º Batalhão de Niterói realizaram uma operação na comunidade do Preventório, em Charitas, com objetivo de coibir o tráfico ilícito de drogas, a redução do índice de roubo de veículos, assim como identificar e retirar barricadas.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram suspeitos em posse de material entorpecente e arma de fogo, também realizando a venda de drogas no local. Ao avisarem os policiais, os criminosos tentaram fugir, mas logo foram localizados e presos.

Leia mais

Operação contra 'rolezinhos' no Rio prende homem e apreende motos

PM prende casal de assaltantes no centro de Niterói



Os suspeitos foram levados a 79ª DP (Jurujuba). Dois deles já tinham anotações criminais por tráfico de drogas, lesão corporal por violência doméstica, homicídio e roubo.