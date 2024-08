Orquestra de Niterói faz campanha para custear viagem a Berlim

Valor necessário para custear todas as despesas do grupo é de 35 mil reais. - Foto: Divulgação

Músicos da Orquestra da Grota iniciaram uma campanha para arrecadação de dinheiro para custear a ida de 13 de seus integrantes para Berlim, na Alemanha. No país europeu, eles irão representar o grupo e participar de um intercâmbio cultural a convite da Escola de Música Schostakowitsch Musikschule Berlin Lichtenberg. O dinheiro que será obtido através de uma "vaquinha" online será utilizado para a compra das passagens, emissão de documentos e custos com alimentação, já que a estadia será oferecida por famílias de integrantes da escola de música alemã.

De acordo com o Espaço Cultural da Grota (ECG), o valor total necessário para custear todas as despesas é de 35 mil reais. Quem quiser ajudar com qualquer valor, poderá enviar um Pix para a chave de e-mail 5031159@vakinha.com.br ou diretamente pelo site https://www.vakinha.com.br/5031159

O ECG é um projeto de inclusão social através da música que completa 29 anos de atividades em 2024. Com sede em Niterói e atividades também em São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, o ECG atua com 13 núcleos e atende cerca de mil alunos anualmente, oferecendo aulas gratuitas de instrumentos musicais, pré-vestibular, reforço escolar e outras atividades para crianças, jovens e adultos.

Com chegada prevista para o dia 21 de setembro, os artistas passarão 10 dias em Berlim. As atividades organizadas para o grupo seguem uma imersão cultural no mundo da música e na cultura alemã: apresentações numa escola secundária local, participação no concerto do 70º aniversário da Schostakowitsch Musikschule, realização de ensaios e apresentações conjuntas com grupos profissionais alemães e acesso a concertos de orquestras do país.



Vale lembrar que essa não é a primeira vez que os músicos são convidados para participar de atividades no exterior. Ano passado, o Som Doce da Grota, conjunto de flautas do ECG, se apresentou e participou de palestras e masterclasses no Boston Early Music Festival, o maior festival de música antiga dos Estados Unidos.