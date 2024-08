Homem é preso com 50 mil comprimidos de ecstasy na Rodoviária do Rio

Um homem foi preso por policiais militares, na manhã da última quinta-feira (29), com 50 mil comprimidos de ecstasy dentro de uma mala na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária.

De acordo com a PM, os agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) suspeitaram do homem após ele "dar meia volta" ao avistar os policiais. O criminoso tentava embarcar em um ônibus com destino a Salvador, na Bahia.

Leia mais:

Identificado motorista de caminhão que derrubou poste e causou morte de jovem em Niterói

Madrasta incendeia enteada de 11 anos por perder borracha no Rio



Ainda de acordo com a corporação, o suspeito, que não teve a identidade revelada, não informou quanto seria pago pelo transporte da droga, e nem a origem do material.



O homem foi encaminhado à 4ª DP (Centro).