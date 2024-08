Madrasta incendeia enteada de 11 anos por perder borracha no Rio

Uma mulher de 46 anos foi presa, nesta quarta-feira (28), acusada de agredir e atear fogo na própria enteada, de 11 anos. Karla Wiest de São Pedro estava foragida pelo crime, que aconteceu no ano passado, e foi encontrada em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. O motivo das agressões teria sido uma borracha que a menina perdeu na escola, segundo a Polícia.

O caso aconteceu em abril do ano passado. Após a criança chegar a da escola, a mulher a espancou, jogou álcool sobre ela e acendeu a chama do fogão para provocar o incêndio, segundo apontam as investigações. As chamas foram controladas no chuveiro de casa. A menor relatou ter sido ameaçada a mentir sobre o episódio, atribuindo o incêndio a um vizinho de seis anos.

A criança sobreviveu, mas precisou passar meses hospitalizada. A acusada atribui o crime ao vizinho de seis anos em depoimento à Polícia, mas a versão foi desmentida pelas crianças. A mulher foi localizada por agentes da 36ª DP (Santa Cruz) e presa nesta quarta (28). ela vai responder por tentativa de homicídio.